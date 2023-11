Athletico-PR x Vasco: onde assistir, horário e escalações das equipes

Athletico-PR e Vasco se enfrentam neste sábado, às 19h30 (horário de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paranaense precisa ganhar para continuar sonhando com uma vaga na Copa Libertadores, enquanto os cariocas vão tentar surpreender fora de casa para se afastar da zona de rebaixamento.

Sem vencer há cinco jogos, a equipe rubro-negra está na sétima colocação, com 51 pontos, a seis do Atlético-MG, time que fecha o G-6. Os cariocas estão em 15º, com 41, três acima do Bahia, primeiro time do Z-4. O Palmeiras lidera a competição, com 62.

Athletico-PR e Vasco se enfrentam pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

ATHLETICO-PR X VASCO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO

DATA : 25/11 (sexta-feira).

: 25/11 (sexta-feira). LOCAL : Ligga Arena.

: Ligga Arena. HORÁRIO: 19h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR ATHLETICO-PR X VASCO AO VIVO

TNT (TV fechada)

Cazé TV (YouTube e Twitch)

Rede Furacão (Streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATHLETICO-PR

ATHLETICO-PR: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Cuello, Erick, Fernandinho e Canobbio; Zapelli, Vitor Bueno e Willian Bigode. Técnico: Wesley Carvalho.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VASCO

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e Payet; Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Rámon Díaz.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATHLETICO-PR E VASCO