Atlético de Madrid x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalação das equipes

Atlético de Madrid e Inter de Milão decidem nesta quarta-feira, dia 13, mais um classificado para as quartas de final da Champions League. No jogo de ida, na Itália, a equipe de Simone Inzaghi levou a melhor ao superar os espanhóis por 1 a 0. Um empate classifica a Internazionale para a próxima etapa. Uma vitória por um gol de diferença do Atlético de Madrid leva a decisão para a prorrogação e, se persistir a igualdade, haverá disputa de pênaltis. Os comandados de Diego Simeone precisam ganhar por dois gols ou mais de vantagem para avançar diretamente.

O Atlético de Madrid não vive sua melhor fase. O time colchonero venceu apenas um dos últimos cinco compromissos. Já a Internazionale emenda uma sequência de 13 vitórias consecutivas. Por isso, lidera com sobras o Campeonato Italiano, enquanto o time da capital espanhola é o quarto colocado em La Liga e disputa apenas um lugar na próxima Champions.

Atlético de Madrid e Inter de Milão medem forças pelas oitavas de final da Champions. Foto: Arte/Estadão

ATLÉTICO DE MADRID x INTER DE MILÃO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELA CHAMPIONS

DATA : 13/03 (quarta-feira).

: 13/03 (quarta-feira). HORÁRIO : 17h (de Brasília).

: 17h (de Brasília). LOCAL: Estádio Civitas Metropolitano, em Madri.

ONDE ASSISTIR ATLÉTICO DE MADRID x INTER DE MILÃO AO VIVO

Max (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO DE MADRID

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Nahuel Molina (Llorente), Witsel, Paulista (Savic), Hermoso E Lino; Koke, De Paul e Saúl; Memphis, Griezmann e Morata. Técnico: Diego Simeone.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA INTERNAZIONALE

INTER DE MILÃO: Sommer; Darmián, Pavard, Acerbi, Bastoni e Dimarco; Çalhanoglu, Barella e Mkhitaryan; Lautaro Martínez e Thuram. Técnico: Simone Inzaghi.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATLÉTICO DE MADRID E INTER DE MILÃO

09/03 - Cádiz 2 x 0 Atlético de Madrid - La Liga

- La Liga 09/03 - Bologna 0 x 1 Internazionale - Serie A