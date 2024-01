Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações das equipes

Campeão da Supercopa da Espanha, depois de fazer 4 a 1 no rival Barcelona, com direito a hat-trick de Vinícius Júnior e um gol de Rodrygo para completar a festa brasileira, o Real Madrid tem mais um clássico pela frente. O compromisso desta quinta-feira é contra o Atlético de Madrid, às 17h30, no Metropolitano, em jogo único válido pelas oitavas de final da Copa do Rei.

Os rivais madrilenhos se encontraram há uma semana, na semifinal da Supercopa, vencida por 5 a 3 pelos merengues. Para jogar o novo dérbi, Carlo Ancelotti deve rodar um pouco o elenco do Real. Rodyrgo, por exemplo, deve ser poupado e dar lugar a Brahim Díaz. Já o Atlético, que ainda não perdeu no Metropolitano nesta temporada, pode ter Witsel e Nahuel Molina como novidades da escalação montada pelo treinador Diego Simeone.

Atlético de Madrid e Real Madrid duelam por vaga nas quartas de final da Copa do Rei. Foto: Arte/Estadão

ATLÉTICO DE MADRIX X REAL MADRID: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DO REI

DATA: 18/01

18/01 HORÁRIO: 17h30 (de Brasília).

17h30 (de Brasília). LOCAL: Metropolitano, em Madri, na Espanha.

ONDE ASSISTIR ATLÉTICO DE MADRID X REAL MADRID AO VIVO

Star+ (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE ATLÉTICO DE MADRID X REAL MADRID

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Marcos Llorente, Savic, Witsel, Hermoso e Lino; Koke, De Paul e Saul; Morata e Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

Oblak; Marcos Llorente, Savic, Witsel, Hermoso e Lino; Koke, De Paul e Saul; Morata e Griezmann. Técnico: Diego Simeone. REAL MADRID: Lunín; Carvajal, Rüdiger, Nachoe Mendy; Camavinga, Modric, Valverde e Bellingham; Vinícius Júnior e Brahim. Técnico: Carlo Ancelotti.

