Atlético-MG x Flamengo no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação das equipes

O Galo busca se recuperar no Brasileirão e voltar a frequentar a parte de cima da tabela. Para isso, além do fator casa, Gabriel Milito conta com o retorno de três peças importantes para o time. O zagueiro Bruno Fuchs e o meia Gustavo Scarpa, que estavam suspensos no último jogo, devem retornar ao time titular. Quem também volta é o atacante Eduardo Vargas, eliminado com o Chile da Copa América.

Do outro lado do campo, o clube rubro-negro busca manter a liderança. Além dos desfalques do torneio continental — Varela, Viña, Arrascaeta e De La Cruz —, Tite não contará com Everton Cebolinha e Igor Jesus, ambos lesionados. Gabigol, que interessa outros clubes brasileiros, também não atuará por opção da diretoria flamenguista.