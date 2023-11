Atlético-MG x Grêmio: onde assistir, horário e escalação das equipes

Atlético-MG e Grêmio protagonizam outro confronto que reúne times com chances de lutar pelo título do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 16h, eles se enfrentam na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 35ª rodada. Além da disputa pela taça, há também a ambição de terminar ao menos dentro do G-4, que garante vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores de 2024. É o encontro de dois treinadores respeitados.

O técnico Felipão terá três retornos. O goleiro Everson retoma seu posto após cumprir suspensão. O meia Alan Franco e o atacante Paulinho, que foram convocados na Data Fifa, também serão titulares. Por outro lado, o zagueiro Igor Rabello foi expulso e será substituído por Jemerson, que formará dupla defensiva com Maurício Lemos. Bruno Fuchs, Battaglia e Vargas continuam no departamento médico.

Renato Gaúcho não terá, de novo, o volante Pepê. Ele ainda não está recuperado de lesão e será preservado. Villasanti também é desfalque no setor, mas por suspensão. Assim, Ronald deve entrar como titular. O treinador ainda pode mudar o esquema e voltar a utilizar três zagueiros. Assim, Gustavo Martins e Rodrigo Ely brigam por uma vaga para atuar com Bruno Uvini e Kannemann. Outra dúvida está no ataque, entre Everton Galdino e Besozzi.

Atlético-MG e Grêmio medem forças pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

ATLÉTICO-MG x GRÊMIO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

DATA : 26/11/2023 (domingo)

: 26/11/2023 (domingo) HORÁRIO : 16h.

: 16h. LOCAL: Arena MRV, em Belo Horizonte.

ONDE ASSISTIR ATLÉTICO-MG x GRÊMIO AO VIVO

Globo (para MG e RS)

Premiere

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-MG

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Jemerson, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho e Rubens; Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GRÊMIO

GRÊMIO - Gabriel Grando; Fábio, Gustavo Martins, Bruno Uvini, Kannemann e Reinaldo; Ronald, Carballo e Cristaldo; Everton Galdino e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATLÉTICO-MG E GRÊMIO: