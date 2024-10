Atlético-MG x River Plate na Libertadores tem clima quente com violência e ameaças de morte

Em Divinópolis, cidade próxima da região metropolitana da capital de Minas Gerais, a antipatia escalou e gerou um caso de violência. Na manhã desta terça-feira, dois torcedores do River Plate foram agredidos em uma rua por membros da torcida do Atlético Mineiro. Os argentinos tiveram suas camisetas arrancadas e sofreram socos na cabeça. O vídeo viralizou e foi destacado pela imprensa argentina.

Dados o caso e as ameaças, o River Plate organizou um esquema de segurança próprio, informam jornais do país. O clube fechou uma das ruas próximas do estádio onde a partida ocorrerá. É lá que os apoiadores da equipe argentina — estima-se que serão quatro mil, no total — se concentrarão desde a manhã.