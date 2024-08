Atlético-MG x San Lorenzo na Copa Libertadores: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Depois do empate em 1x1 no El Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, semana passada, o Atlético Mineiro decide a vaga nas quartas de final da Copa Libertadores contra o San Lorenzo nesta terça-feira, 20, às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Para a partida, Gabriel Milito segue sem a presença do atacante Hulk, se recuperando de lesão. Para o jogo, Deyverson deve fazer dupla de ataque com Paulinho para tentar balançar as redes e garantir a classificação. Quem faz sombra à Deyverson é o chileno Eduardo Vargas, que vinha sendo titular, se lesionou, e agora retorna de lesão.

Atlético-MG x San Lorenzo Foto: Arte/Estadão

Do lado argentino, a mudança será no gol. Após sequência de falhas, Altamirano será sacado e dará lugar a Gómez. A zaga conta com o retorno de Romaña, livre de suspensão. O técnico Leandro Romagnoli segue balançado no cargo e, a depender do resultado, pode colocar um ponto final em sua passagem pelo San Lorenzo.

ATLÉTICO-MG X SAN LORENZO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA LIBERTADORES

Data: 20/08/2024

20/08/2024 Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Arena MRV, Belo Horinzonte, Minas Gerais

ONDE ASSISTIR A ATLÉTICO-MG X SAN LORENZO: AO VIVO

Paramount+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-MG

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Battaglia e Junior Alonso; Otávio e Fausto Vera, Scarpa, Alan Franco (Zaracho) e Arana; Paulinho e Deyverson. Técnico: Gabriel Milito.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SAN LORENZO

SAN LORENZO: Goméz; Arias, Luján, Campi e Báez; Tripichio, Irala e Remedi; Reali, Leguizamón e Cuello. Técnico: Leandro Romagnoli.