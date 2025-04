Corinthians escancara falhas na defesa e apatia ofensiva em derrota no dérbi com o Palmeiras

A derrota do Corinthians para o Palmeiras neste sábado, dia 12, pela 3ª rodada do Brasileirão, escancarou não apenas as falhas coletivas da equipe, mas também exaltou os ânimos dos torcedores mais efusivos. Mais do que o placar, foi a maneira como o time alvinegro se comportou em campo que chamou atenção. Sob o comando de Emiliano Díaz, que substituiu o pai Ramón à beira do campo, o Corinthians apresentou um desempenho abaixo do esperado, com os setores defensivo e ofensivo desconectados e ineficazes.

PUBLICIDADE A começar pela defesa: Cacá e André Ramalho foram duramente criticados nas redes sociais por torcedores acostumados a ver Gustavo Henrique e Félix Torres em campo. A ausência de Hugo Souza debaixo das traves também foi sentida, e mais uma vez o jovem Matheus Donelli foi alvo de protestos. O Palmeiras marcou duas vezes de fora da área, com Piquerez, aos 14, e Emiliano Martínez, aos 19 minutos do primeiro tempo. Por mais que os gols não tenham sido culpa direta do goleiro - especialmente o arremate de Martínez, completamente sem marcação -, as críticas recaíram sobre ele. Dentre os times da elite do Brasileiro, o Corinthians é o que mais sofreu gols em 2025, ao lado do Mirassol: são 26 gols em 25 partidas disputadas neste ano.

Derrota para o Palmeiras escancara pontos negativos no Corinthians de Emiliano Díaz. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Mas não é só a defesa que preocupa: o ataque também vem decepcionando, e os adversários têm reconhecido isso. Apesar do entrosamento entre Memphis Depay e Yuri Alberto, a dupla passou apagada no dérbi com o Palmeiras. Outros coadjuvantes também contribuíram para a falta de efetividade ofensiva. Prova disso: a primeira finalização corintiana aconteceu apenas nos acréscimos do segundo tempo. O meio-campo não conseguiu criar condições para abastecer a dupla de ataque.

Publicidade

“As equipes que conseguirem bloquear o Carrillo bloqueiam 50% do jogo ofensivo do Corinthians”, analisou Abel Ferreira após a partida.

“No segundo tempo conseguimos ficar com a bola, mas não agredimos muito. No primeiro tempo deixamos eles jogarem. Em clássico não dá pra desligar, e hoje tomamos esses gols”, enfatizou Ángel Romero, que entrou no decorrer da partida no lugar de Matheus Bidu.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, dia 16, em casa, contra o Fluminense, pela 4ª rodada do Brasileirão.