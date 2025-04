Como Abel Ferreira pretende ‘atualizar a máquina’ do Palmeiras para repetir bons jogos

Abel joga às claras no diagnóstico, mas não abre o jogo para falar das soluções. Questionado sobre as alterações que fizeram o Palmeiras encantar em Barueri e sair com gosto amargo pela possibilidade de uma goleada escorrer pelas mãos, o português disse: “Não vou dizer o que nós fizemos”.

Apesar do mistério, Abel solta dicas a cada frase. A polivalência de seu elenco é exaltada como solução diante das inúmeras e sequenciais lesões. Sem armadores de ofício, com Raphael Veiga e Mauricio lesionados no ombro, outros atletas são escolhidos para carregar o piano. Estêvão jogou mais por dentro, como um segundo atacante, Felipe Anderson atuou mais à direita. Paulinho entrou bem e quase fez gol em sua estreia. Vitor Roque foi às redes de novo, mas o VAR emudeceu o grito de gol que continua entalado em sua garganta.