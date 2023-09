Não fosse o Barcelona, seria tranquilo dizer que o maior rival do Real Madrid é um clube com quem divide a mesma cidade: o Atlético de Madrid. Os oponentes transcenderam a disputa da Espanha e chegaram a decidir duas Ligas dos Campeões, em 2013-14 e 2015-16. Neste domingo, as equipes medem forças no Estádio Cívitas Metropolitano, às 16 horas (horário de Brasília), pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com um jogo a menos que Barcelona e Girona, 1º e 2º colocados, respectivamente, o time de Carlo Ancelotti tem a chance de retomar a ponta mais uma vez. O clube merengue tem 100% de aproveitamento na La Liga: são cinco vitórias em cinco compromissos. Por sua vez, a equipe de Diego Simeone promete não aliviar para os visitantes. O Atlético está na 7ª posição, com sete pontos.

Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Madri, Espanha.

: Madri, Espanha. ESTÁDIO : Estádio Cívitas Metropolitano.

: Estádio Cívitas Metropolitano. DATA : 24/09/2023.

: 24/09/2023. HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

ESPN (TV fechada).

Star+ (Streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

ATLÉTICO DE MADRID - Oblak; Savic, Witsel, Hermoso e Molina; Pablo Barrios, Llorente, Saul Niguez e Samuel Lino; Griezmann e Morata. Técnico : Diego Simeone.

- Oblak; Savic, Witsel, Hermoso e Molina; Pablo Barrios, Llorente, Saul Niguez e Samuel Lino; Griezmann e Morata. : Diego Simeone. REAL MADRID - Kepa; Lucas Vásquez, Rudiger, Nacho Fernández e Alaba; Tchouaméni, Modric, Camavinga e Bellingham; Rodrygo e Joselu. Técnico: Carlo Ancelotti.

ÚLTIMOS RESULTADOS: