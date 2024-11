O conselho deliberativo do Corinthians marcou para a próxima quinta-feira, 28, às 18h (de Brasília), a votação do impeachment do presidente Augusto Melo. A reunião vai acontecer no Parque São Jorge e analisa as supostas irregularidades no contrato com a patrocinadora Vai de Bet, ex-patrocinadora do clube. Melo se disse “indignado” com a convocação, enquanto Romeu Tuma Junior, presidente do conselho deliberativo, afirma ser uma “obrigação estatuária e legal”.

Segundo o entendimento de Augusto Melo, a votação deveria esperar o término da investigação da polícia sobre a patrocinadora. “É de conhecimento público que o entendimento da Comissão de Ética foi de que o processo deve ser suspenso até a conclusão da apuração dos fatos envolvendo o caso Vai de Bet na Polícia Civil”, disse Melo em nota divulgada nas redes sociais”, disse o presidente em nota divulgada nas redes sociais.

Augusto Melo pode sofrer impeachment no Corinthians? Entenda discussão do conselho Foto: Rodrigo Coca/Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

PUBLICIDADE Melo afirmou que não vai aceitar o impeachment, sem se defender. “Não admitirei que cassem o meu mandato sem que tenha sido garantido o meu direito de defesa. Tenho a certeza que a verdade prevalecerá e que todos aqueles que querem impedir a profissionalização do Corinthians serão derrotados”, afirmou. O presidente faz referência, na nota, à recomendação da suspensão do processo por parte da Comissão de Ética até que a Polícia Civil terminasse as investigações sobre a Vai de Bet, para que não ocorra nenhum tipo de “injustiça”. A decisão, porém, de seguir com o processo é do presidente do conselho deliberativo, Romeu Tuma Junior, que escolheu dar continuidade à votação. “Compete a mim como Presidente do Conselho Deliberativo, sem qualquer outra alternativa cabível, a convocação de Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, a fim de que seja votado o pedido de destituição do Presidente da Diretoria Executiva encaminhado por mais de 80 Conselheiros e acolhido e processado pela Comissão de Ética e Disciplina do colegiado, tudo como mandam as leis em vigor”, esclareceu Tuma Junior.

Publicidade

Ele também mencionou as investigações policiais sobre a patrocinadora e afirmando não ser possível “ignorar a urgência dos fatos”. O presidente do conselho lembrou que cumpriu a palavra de esperar que o Corinthians se livrasse do rebaixamento para voltar a colocar esse assunto em pauta, depois que o Conselho de Ética analisou o pedido de impeachment.

Com cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro o time chegou aos 44 pontos e ocupa a nona posição. O time aparece nas estatísticas com menos de 1% de chance de cair para a segunda divisão. Por conta disso, Romeu Tuma Junior retomou o processo de impeachment. O presidente do conselho deliberativo terminou a nota dizendo que o Corinthians “merece paz”.

Para que Augusto Melo seja impeachmado, é preciso o voto da maior parte dos conselheiros e dos associados do Corinthians. Caso isso aconteça, o presidente é afastado do cargo e é realizada uma votação na Assembleia Geral dos sócios.