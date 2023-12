Augusto Melo revela data para entregar ‘presente de Natal’ ao Corinthians

Eleito presidente do Corinthians, Augusto Melo usou sua campanha para falar em montar um grande time para 2024 sob a garantia que a equipe voltaria a disputar títulos. Ainda sem anunciar um nome de peso, o dirigente respondeu a torcedores nas redes sociais garantindo que o ‘presente de Natal’ será divulgado no dia 2 de janeiro, Quando ele assume o clube.

Muitos corintianos andam irritados com Augusto Melo pelo fato de ele dar muitas entrevistas prometendo grandes nomes e não fechando com ninguém, O nome mais badalado é o de Gabigol, mas o Corinthians está encontrando enorme resistência dos cariocas para tirá-lo do Flamengo. O rubro-negro, por sinal, já está em negociações adiantadas com o lateral Viña, da Roma, outro nome que figurava nos planos de Melo.

Apelidado de “Doutor Consulta” nas redes sociais pelos já irritados corintianos, pelo fato de sondar um monte de reforços e não fechar com ninguém, o presidente respondeu uma cobrança de um torcedor dando a entender que o clube tem peças já fechadas além do lateral-esquerdo Hugo, do Goiás, e do volante Raniele, do Cuiabá. Além do retorno de Raúl Gustavo.

Augusto Melo ganhou eleição em novembro, concorrendo com o situacionista André Negão. Foto: Reprodução/ Instagram @augustomelooficial

“Os presentes estão muito bem guardados e vocês receberão no dia 2 de janeiro”, afirmou Augusto Melo em resposta em suas redes sociais. Sobre a demora em anunciar reforços, o presidente explicou. “Você está muito ansioso. Eu só serei presidente para apresentar soluções no dia 2. Até lá relaxe e curta as festas. Seu presidente está trabalhando em sigilo.”

Além de anunciar as saídas de Gil, Giuliano e Renato Augusto - Cantillo também não ficará -, o Corinthians vendeu Felipe Augusto para a Bélgica e deu adeus a Pedro, negociado com o Zenit. Já as chegadas estão em ritmo extremamente lento.

Robert Renan foi oferecido, mas o clube não se entusiasmou em tê-lo por somente seis meses e desistiu de abrir negócio com o Zenit. Viña optou pela proposta do Flamengo e Gabigol deve permanecer no Flamengo. Ao menos é o que dirigentes cariocas garantem. Desta maneira, as promessas de Augusto Melo devem vir de fora do País.