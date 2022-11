A Austrália surpreendeu, derrotou a Dinamarca por 1 a 0 e se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo, após 16 anos sem passar da fase de grupos. O gol solitário de Leckie carimbou a segunda vitória australiana em três jogos do Mundial do Catar. Nas redes sociais, centenas de torcedores da Austrália tomaram as ruas do país para comemorar a classificação durante a madrugada.

Austrália 1x0 Dinamarca: assista aos melhores momentos e ao gol