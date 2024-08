Bahia x Flamengo na Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Para quebrar a marca negativa, Ceni levará a campo o que tem de melhor no seu elenco. As únicas ausências do Bahia são Gilberto e Biel, lesionados, mas que não são titulares constantes do treinador. Ademir, recuperado de lesão, é reforço no ataque. O restante do time está à disposição e o treinador deve escalar o meio clássico da equipe, com Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro.

Do lado dos visitantes, Tite terá muitos desfalques para a partida diante do Bahia. A delegação carioca não terá Pedro e Gabigol como opções no ataque, o que deve tornar Bruno Henrique a escolha para atuar como camisa 9 mais uma vez. Ainda há dúvidas sobre a formação do time para o jogo, que pode ter o recém chegado Michael no ataque ou um meio-campo mais robusto com Léo Ortiz ao lado de Pulgar, Gérson e De La Cruz.