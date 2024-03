Barcelona x Napoli: onde assistir, horário e escalações das equipes

Invicto jogando em casa na Champions, o Barcelona não perde há seis partidas no Campeonato Espanhol e vem de vitória por 1 a 0 sobre o Mallorca. O time comandado por Xavi Hernández, que vai deixar o clube ao fim da temporada europeia, em junho, está na terceira colocação, com 61 pontos, a nove do líder Real Madrid, com 69. Faltando somente dez rodadas, a equipe do artilheiro Robert Lewadowski vê o título distante.

O Napoli, por sua vez, está invicto há quarto jogos no Campeonato Italiano, mas o desempenho da equipe está muito distante do futebol encantador apresentado na última temporada, coroada com o título nacional. O time napolitano é apenas o sétimo colocado, com 44 pontos, a sete do Bologna, rival que abre o G-4, com 51. Comandado atualmente por Franceso Calzona, o Napoli já demitiu Rudi Garcia e Walter Mazzari ao longo da temporada.