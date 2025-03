Barcelona anuncia morte de médico e jogo com o Osasuna na LaLiga é adiado

A partida entre Barcelona e Osasuna marcada para este sábado, pela 27ª rodada da LaLiga (Campeonato Espanhol), foi suspensa minutos antes de a bola rolar após o clube catalão informar a morte de Carles Miñarro García, de 40 anos, médico do time principal. O jogo estava programado para acontecer às 17h, no Estádio Olímpico Lluís Companys, e as equipes já haviam divulgado a escalação quando a notícia foi informada.

PUBLICIDADE “O Barcelona lamenta comunicar a triste notícia do falecimento do médico do time principal, Carles Miñarro Garcia, esta mesma tarde. Por este motivo, a partida com o Osasuna fica suspensa até uma nova data”, escreveu o time catalão, em publicação nas redes sociais. “A direção e os funcionários do Barcelona transmitem nosso mais sincero pesar aos familiares e amigos neste momento tão difícil”, completou.

Torcedores do Barcelona já estavam nas arquibancadas quando o anúncio da morte de Carles Miñarro foi anunciado. Foto: Josep Lago/AFP

A decisão foi anunciada no telão e nos alto-falantes do estádio. Os torcedores que se encontravam nas arquibancadas foram orientados pela segurança a deixar o local. Alguns membros do elenco do Barcelona chegaram a se aquecer, mas tudo parou de forma repentina quando os atletas retornaram para o vestiário.

Publicidade

Miñarro tinha 40 anos e se juntou à equipe principal nesta temporada, vindo do time de futsal, segundo o jornal espanhol “Mundo Deportivo”. Ele ingressou no clube em 2017 após atuar seis anos como médico Centre d’Alt Rendiment de San Cugat.

Barcelona está na liderança da competição e vem de vitória por 1 a 0 sobre o Benfica, fora de casa, pela partida de ida das oitavas de final da Champions League. Sob o comando de Hansi Flick, o time catalão soma 57 pontos no Espanhol, com um de diferença para o vice-líder Atlético de Madrid. Além disso, o Real, terceiro colocado, está a três de distância.

Na última semana, o Barcelona negociou a ida de Vitor Roque ao Palmeiras. O brasileiro, que estava emprestado ao Bétis, não estava nos planos de Hansi Flickr e, com a venda, abre espaço na folha salarial para conseguir registrar o contrato de novos atletas, sem ferir o regulamento de Fair Play Financeiro de LaLiga.