Bayern de Munique e Heidenheim se enfrentam na manhã deste sábado, 7, às 11h30 (de Brasília), pela 13ª rodada da Bundesliga. Os times estão em lados opostos da tabela. O Bayern é o líder isolado do campeonato com 30 pontos, quatro mais do que o segundo colocado, Eintracht Frankfurt. O Heidenheim está na zona de rebaixamento, na 16ª posição com 10 pontos.

O Bayern vem de eliminação nas oitavas de final da Copa da Alemanha após perder para o Bayer Leverkusen na última terça, 3. No campeonato nacional, porém o time segue invicto. Em 12 partidas são nove vitórias, três empates e nenhuma derrota. A equipe venceu quatro dos últimos cinco jogos e quer conquistar mais três pontos para tentar construir uma maior vantagem na liderança,

Bayern de Munique x Heidenheim pela Bundesliga: onde assistir ao vivo, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

O Heidenhiem, por sua vez, vem de quatro derrotas seguidas na Bundesliga. Uma vitória neste sábado, porém, pode tirar o time da zona de rebaixamento, a depender dos outros resultados da rodada. O time, que tem 10 pontos, pode ultrapassar o St. Pauli, que tem 11, ou o Hoffenheim, que tem 12, caso os dois adversários tropecem.

BAYERN DE MUNIQUE X HEIDENHEIM: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ALEMÃO

Data : 07/12/2024 (sábado)

: 07/12/2024 (sábado) Horário : 11h30 (de Brasília)

: 11h30 (de Brasília) Local: Arena de Munique, Munique, Alemanha

Publicidade

ONDE ASSISTIR BAYERN DE MUNIQUE X HEIDENHEIM AO VIVO

CazéTV (Youtube)

(Youtube) OneFootball (Streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAYERN DE MUNIQUE

BAYERN DE MUNIQUE: Manuel Neuer, Raphael Guerreiro, Upamecano, Kim Min-jae e Alphonso Davies; Kimmich e Goretzka; Sané, Musiala e Mathys Tel; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO HEIDENHEIM

HEIDENHEIM: Muller, Fohrenbach, Gimber, Mainka e Traore; Dorsch, Maloneye e Schöppner; Scienza, Wanner e Breunig. Técnico: Frank Schmidt

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BAYERN DE MUNIQUE E HEIDENHEIM

03/12/2024 - Bayern de Munique 0 x 1 Bayer Leverkusen - Copa da Alemanha

0 x 1 Bayer Leverkusen - Copa da Alemanha 01/12/2024 - Heidenheim 0 x 4 Eintracht Frankfurt - Bundesliga