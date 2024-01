Bayern de Munique x Hoffenheim: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Bayern de Munique recebe o Hoffenheim nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena, em jogo válido pela 17ª rodada da Bundesliga (Campeonato Alemão). Os donos da casa precisam de uma vitória para continuar em busca pela liderança, enquanto os visitantes tentam entrar na briga por vaga em uma competição internacional.

Com apenas uma derrota na competição, o Bayern está na vice-liderança do Alemão, com 38 pontos, a quatro do invicto Bayer Leverkusen, na ponta de maneira isolada, com 42. O Hoffenheim está na sétima colocação, com 24. A equipe só venceu uma partida nos últimos cinco jogos e faz campanha irregular.

Bayern e Hoffenheim se enfrentam nesta sexta-feira pelo Campeonato Alemão. Foto: Arte/Estadão

BAYERN DE MUNIQUE X HOFFENHEIM: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DA FRANÇA:

LOCAL : Munique, na Alemanha.

: Munique, na Alemanha. ESTÁDIO : Allianz Arena.

: Allianz Arena. DATA : 12/01/2024.

: 12/01/2024. HORÁRIO: 16h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR BAYERN DE MUNIQUE X HOFFENHEIM AO VIVO:

CazéTV (Twitch e Youtube).

ESCALAÇÕES DE BAYERN DE MUNIQUE E HOFFENHEIM:

BAYERN DE MUNIQUE - Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt e Alphonso Davies; Joshua Kimmich e Leon Goretzka; Leroy Sane, Jamal Musiala e Kingsley Coman; Harry Kane. Técnico : Thomas Tuchel.

- Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt e Alphonso Davies; Joshua Kimmich e Leon Goretzka; Leroy Sane, Jamal Musiala e Kingsley Coman; Harry Kane. : Thomas Tuchel. HOFFENHEIM - Oliver Baumann; Kevin Vogt, John Brooks e Ozan Kabak; Anton Stach, Pavel Kaderabek, Grischa Prömel, Florian Grillitsch e Robert Skov; Ihlas Bebou e Andrej Kramaric. Técnico: Pellegrino Matarazzo.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BAYERN DE MUNIQUE E HOFFENHEIM: