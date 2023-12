Bayern de Munique x Union Berlin: onde assistir, horário e escalação das equipes

Bayern de Munique continua na briga pela liderança do Campeonato Alemão. Neste sábado, 2, a equipe recebe o Union Berlin, na Allianz Arena, e pode assumir o topo da tabela em caso de tropeço do Bayer Leverkusen. Apenas dois pontos separam o líder e vice-líder da Bundesliga. A partida acontece a partir das 11h30 (horário de Brasília).

O Bayern, donos das casa, vem de empate no meio da semana contra o Copenhague, em partida válida pela fase de grupos da Champions League. Já classificado para as oitavas de final, a equipe do técnico Thomas Tuchel tem todo o seu foco voltado para a Bundesliga, na qual persegue o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Já o Union Berlin, destaque da última temporada na Alemanha, ocupa a vice-lanterna e tenta se recuperar.

Bayern de Munique e Union Berlin se enfrentam pelo Campeonato Alemão. Foto: Arte/Estadão

BAYERN DE MUNIQUE X UNION BERLIN: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ALEMÃO

LOCAL: Munique, Alemanha.

ESTÁDIO: Allianz Arena.

DATA: 02/12/2023 (sábado).

HORÁRIO: 11h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR BAYERN DE MUNIQUE X UNION BERLIN AO VIVO

OneFootball (streaming);

Canal GOAT (streaming).

ESCALAÇÕES DE BAYERN DE MUNIQUE X UNION BERLIN

BAYERN DE MUNIQUE : Neuer; Laimer, Kratzig, Upamecano e Davies; Kimmich e Goretzka; Coman, Muller e Sané; Kane. Técnico : Thomas Tuchel.

: Neuer; Laimer, Kratzig, Upamecano e Davies; Kimmich e Goretzka; Coman, Muller e Sané; Kane. : Thomas Tuchel. UNION BERLIN: Ronnow; Juranovic, Knoche, Diogo Leite e Roussillon; Khedira; Volland, Tousart, Laidouni e Gosens; Behrens. Técnico: Nenad Bjelica.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BAYERN DE MUNIQUE E UNION BERLIN