Assista aos melhores momentos e gols de Bélgica 0x2 Marrocos na Copa do Mundo

De maneira heroica, o Marrocos derrotou a Bélgica por 2 a 0, neste domingo, no Estádio Al Thumama, em Doha, pela Copa do Mundo. Os gols da partida foram marcados por Saiss e Zakaria Aboukhlal. Esta foi somente a terceira vitória da seleção marroquina na história das Copas. Fazia 24 anos que o time não ganhava em Mundiais. A última ocorreu em 1998, na Copa da França.

Com o resultado, Marrocos vai a quatro pontos, alcança a liderança da chave e mantém vivo o sonho de uma classificação para a fase de mata-mata, algo que não ocorre também desde 1986, no México. O próximo confronto será com o Canadá, na quinta-feira, às 12h (de Brasília). No mesmo horário, Bélgica e Croácia jogam suas últimas fichas por uma vaga nas oitavas. Veja a classificação.