Centro de treinamento do Vasco tem 'visita' de animal inesperado

Um jacaré foi visto no Centro de Treinamento Moacyr Barbosa, do Vasco, nesta sexta-feira. O CT fica localizado na zona oeste do Rio de Janeiro, perto de um mangue, local onde há presença do animal. Não havia treinamento no momento em que ele “entrou no gramado”.

Jacaré invade CT do Vasco Foto: Divulgação/X @midiavascaina

O jacaré foi retirado por funcionários que tentaram afastá-lo com uma lata de lixo. Ele estava na linha lateral do campo, como é possível ver nas imagens que registraram a situação.

A “visita” aconteceu na parte da manhã, e o elenco do Vasco só tinha treino marcado na parte da tarde, desta maneira, não havia nenhum jogador no local.

O Vasco enfrenta o Bahia, na próxima segunda-feira, 28, em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube carioca ocupa a décima posição, com 40 pontos. Já a equipe baiana é a sétima colocada, com 46 pontos.