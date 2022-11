Martínez, técnico da Bélgica, não conta com Lukaku para duelo com Marrocos

Publicidade

A estreia de Romelu Lukaku na Copa do Mundo do Catar não deverá acontecer neste domingo, quando a Bélgica vai enfrentar Marrocos, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo F. O técnico espanhol Roberto Martínez está satisfeito com a evolução na recuperação da lesão do atacante, mas não pretende escalá-lo entre os titulares.

“É preciso analisar sua evolução. Vamos ver como vai ser sua recuperação, após participar dos treinamentos. Mesmo se estiver muito, muito bem, não o vejo entre os 11 titulares”, disse o treinador, dando a impressão e que pretende pelo menos colocar o astro no banco de reservas.

Romelu Lukaku treina com bola enquanto tenta se recuperar a tempo de disputar a fase de grupos da Copa pela Bélgica. Foto: JACK GUEZ / AFP

No primeiro jogo do Mundial, na vitória, por 1 a 0, sobre o Canadá, Lukaku acompanhou o desempenho de seus companheiros nas tribunas do estádio Ahmad Bin Ali.

Lukaku sofreu uma distensão na coxa esquerda e vem sendo monitorado pelo departamento médico. O jogador chegou a ficar afastado por dois meses, retornou, e voltou a se machucar. Nesta temporada, ele jogou apenas em cinco, dos 19 jogos da Inter de Milão, pelo Campeonato Italiano.

A previsão inicial da comissão técnica belga era que o atleta reunisse condições de entrar em campo apenas no último jogo da fase grupos, contra a Croácia.

A Bélgica lidera o Grupo F da Copa, com três pontos, enquanto Croácia e Marrocos somam um ponto cada. A seleção canadense é a lanterna ainda sem ponto somado no Mundial.