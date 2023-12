Betis x Girona: onde assistir, horário e escalação das equipes

Betis e Girona medem forças nesta quinta-feira, às 15h, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Os donos da casa fazem boa campanha e lutam para conquistar uma vaga na próxima edição das competições europeias, enquanto os visitantes são a grande surpresa do torneio e aparecem na liderança da tabela em disputa com o poderoso Real Madrid.

O Girona soma 44 pontos no Campeonato Espanhol e pode garantir o “título simbólico” do primeiro turno em caso de vitória e tropeço do Real Madrid, que visita o Alavés, às 17h30, na rodada. Já o Betis está na sétima colocação, com 27 pontos, três a menos que sua concorrente direta, a Real Sociedad, que mede forças com o Cádiz, também às 15h (de Brasília), na Andaluzia.

BETIS x GIRONA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELA LIGA

DATA : 21/12 (quinta-feira).

: 21/12 (quinta-feira). HORÁRIO : 15h (de Brasília).

: 15h (de Brasília). LOCAL: Estádio Benito Villamarín, em Sevilha.

Betis e Girona medem forças nesta quinta-feira em Sevilha. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR BETIS X GIRONA AO VIVO

ESPN 4

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BETIS

BETIS: Rui Silva; Bellerín, Chadi, Pezzella e Miranda; Marc Roca, Guardado e Abde; Carvalho, Ayoze e Assane. Técnico: Manuel Pellegrini.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GIRONA

GIRONA: Gazzaniga; Yan Couto, Eric García, Blind e Miguel Gutiérrez; David López, Iván Martín e Aleix García; Portu, Savinho e Dovbyk. Técnico: Míchel.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BETIS E GIRONA