Blooming x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Santos faz sua estreia na Copa Sul-Americana nesta terça-feira, às 21h30, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. O adversário é o Blooming, vice-lanterna do Campeonato Boliviano. Em sete jogos a equipe ainda não venceu.

Em crise pelo mau início de temporada com a eliminação precoce no Campeonato Paulista, o Santos teve bastante tempo para se preparar para o início do torneio continental e mira a vitória para reverter as más impressões deixadas até aqui.

BLOOMING x SANTOS

Data : 04/04/2023 (terça-feira)

: 04/04/2023 (terça-feira) Horário : 21h30.

: 21h30. Local : Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra.

: Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra. Torneio: Copa Sul-Americana - Fase de grupos (1ª rodada).

Blooming e Santos medem forças nesta terça-feira pela Sul-Americana. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

SBT (TV aberta)

ESPN (TV fechada)

Continua após a publicidade

ESCALAÇÃO DAS EQUIPES

BLOOMING - Uraezana; Romero, Valverde, Lacerda e Jaime Villamil; Arismendi, Ricardo Spenhay, Rafinha e Figuera; Jose Luis Sinisterra y Rodriguez. Técnico : Carlos Bustos.

- Uraezana; Romero, Valverde, Lacerda e Jaime Villamil; Arismendi, Ricardo Spenhay, Rafinha e Figuera; Jose Luis Sinisterra y Rodriguez. : Carlos Bustos. SANTOS - João Paulo; João Lucas, Messias, Eduardo Bauermann, Felipe Jonatan; Dodi, Camacho, Ivonei e Lucas Lima; Lucas Barbosa e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann.

QUEM APITA?

Luis Quiroz (EQU)

ÚLTIMOS RESULTADOS

09/03/2023 - Santos 3 x 0 Iguatu - Copa do Brasil

30/03/2023 - Blooming 2 x 2 Real Tomayapo - Campeonato Boliviano