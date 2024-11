Bolívia x Paraguai nas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Na última Data Fifa de 2024, as dez seleções sul-americanas vão a campo mais uma vez pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Entre elas estão Bolívia e Paraguai que, figurando na metade final da tabela, precisam ir atrás de vitórias e de mais pontos se desejarem se classificar entre as seis melhores colocadas do continente. As duas equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), em jogo que vale até três pontos.

Pior entre as duas seleções, a Bolívia está, neste momento, na oitava colocação na tabela. À frente somente de Peru e Chile, a equipe acumulou 12 pontos em 11 partidas por meio de 4 vitórias. De resto, só conseguiu derrotas. Para tentar derrotar o Paraguai, os bolivianos devem vir para a partida com um mental diferente do que tem apresentado: em seus dois últimos jogos, perdeu duas vezes — ambas por goleadas.

Veja onde assistir a Bolívia x Paraguai ao vivo Foto: Arte/Estadão

Já o Paraguai está um pouco melhor e, até então, está dentro da zona de classificação direta. Em sexto lugar, a equipe tem 16 pontos — assim como o quinto colocado, o Equador —, conquistados por 4 empates e 4 vitórias. A última delas foi realizada em cima da melhor seleção do torneio, a Argentina, em partida que terminou em 2 a 1 para os paraguaios.

BOLÍVIA X PARAGUAI: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DAS ELIMINATÓRIAS

Data: 19/11/2024

19/11/2024 Horário: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Estádio Municipal de El Alto, em La Paz (BOL)

ONDE ASSISTIR A BOLÍVIA X PARAGUAI AO VIVO

SporTV (TV fechada)

Publicidade

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA BOLÍVIA

BOLÍVIA: Viscarra; Yomar Rocha, Efraín Morales, Luis Haquin, Ramiro Vaca; Gabriel Villamíl, Héctor Cuellar, Gabriel Sotomayor, Lucas Chávez, Óscar López; Enzo Monteiro. Técnico: Antônio Carlos Zago.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA PARAGUAI

PARAGUAI: Gatito Fernández; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Adrián Cubas, Damián Bobadilla, Miguel Almirón; Enciso, Sanabria. Técnico: Daniel Garnero.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BOLÍVIA E PARAGUAI