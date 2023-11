Botafogo 3 x 4 Grêmio: assista aos gols e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

Em noite inspirada de Luis Suárez, o Grêmio venceu o Botafogo na noite desta quinta-feira, de virada, por 4 a 3, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho chegou a estar perdendo por 3 a 1 no início do segundo tempo.

Foi a quinta vitória consecutiva do Grêmio, que assumiu a vice-liderança, com 59 pontos. Tem a mesma pontuação que o líder Botafogo, contudo, perde no saldo de gols (23 a 8) e tem um jogo a mais - time carioca ainda jogará com o Fortaleza pela 29ª rodada.

O Botafogo conheceu sua quarta derrota consecutiva e perdeu fôlego na briga pelo título nacional. E ainda vê aumentar a pressão em cima do técnico Lúcio Flávio, que começa a ter o cargo ameaçado.