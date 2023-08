Botafogo x Defensa y Justicia: onde assistir, horário e escalação das equipes

Botafogo e Defensa y Justicia entram em campo nesta quarta-feira, 23, às 19h, pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana no estádio do Engenhão. Embalado e líder isolado no Brasileirão, o time carioca deve mandar a campo uma equipe alternativa para o jogo contra os argentinos.

Sem poder contar com Tiquinho Soares, que ainda se recupera de lesão no joelho, o Botafogo deve poupar mais atletas. Além do camisa 9, Eduardo será poupado por desgaste físico e o lateral Marçal foi retirado da relação de jogadores para a partida por causa de dores musculares.

Botafogo x Defensia y Justicia - Copa Sul-Americana Foto: Arte/Estadão

BOTAFOGO X DEFENSIA Y JUSTICIA

DATA: 23/08 (quarta-feira).

HORÁRIO: 19h.

LOCAL: Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro

ONDE ASSISTIR

Paramount+

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BOTAFOGO Gatito Fernández; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Gabriel Pires (Lucas Fernandes); Segovinha (Júnior Santos), Diego Hernández e Janderson. Técnico: Bruno Laje

DEFENSA Y JUSTICIA - Bologna, Sant'Anna, Malatini, Cardona e Soto; Tripichio, Gutiérrez, Solari, Barbona e Togni; Fernández. Técnico: Julio Vaccari

