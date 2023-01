Botafogo x Palmeiras: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

Após tropeço na primeira rodada do Campeonato Paulista, o atual campeão Palmeiras precisa reagir nesta quinta-feira, às 21h30, em duelo com o Botafogo, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

O Palmeiras está no Grupo D, ao lado de São Bernardo, Portuguesa e Santo André. No Grupo A, o Botafogo tem a companhia de Santos, Red Bull Bragantino e Inter de Limeira.

BOTAFOGO-SP x PALMEIRAS

Data e Horário: 19/01/2023 (quinta-feira), às 21h30.

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

Onde assistir: TNT e HBO Max.

Botafogo e Palmeiras medem forças em Ribeirão Preto Foto: Arte/Estadão

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BOTAFOGO: Rafael Pascoal; Vidal, Lucas Dias, Marcel, Diogo Silva e Jean; Tárik, Fellipe Soutto (Mantuan) e Edson Carioca; Salatiel e Osman. Técnico: Paulo Baier.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

ARBITRAGEM

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira.

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis.

Assistente 2: Daniel Luís Marques.

Quarto árbitro: Lucas Bellote.

VAR: Thiago Duarte Peixoto.

ÚLTIMOS RESULTADOS