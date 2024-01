Botafogo x Sampaio Corrêa-RJ: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Botafogo recebe neste sábado, dia 27, o Sampaio Côrrea-RJ, às 16h (horário de Brasília), no Nilton Santos, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A equipe de Saquarema faz a sua estreia na elite do futebol fluminense e, por isso, este será a primeiro jogo entre os times na história.

PUBLICIDADE O Botafogo continua a preparação para a disputa da Pré-Libertadores e o técnico Tiago Nunes deve rodar o elenco mais uma vez. Ele pode ir a campo com um time bastante modificado. Recém-contratados, o goleiro John, ex-Santos e Internacional, e o atacante venezuelano Savarino, ex-Real Salt Lake (EUA) e Atlético-MG, foram relacionados pela primeira vez. O alvinegro carioca é o quarto colocado, com seis pontos, um a menos do que Fluminense, Nova Iguaçu e Vasco, que aparecem logo à frente. O Sampaio Corrêa, por sua vez, é apenas o 12º e ainda busca a primeira vitória no Estadual, somando apenas um ponto.

Botafogo e Sampaio Corrêa se enfrentam neste sábado pelo Cariocão. Foto: Arte/Estadão

BOTAFOGO X SAMPAIO CORRÊA-RJ: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO CARIOCA

DATA : 27/01 (sábado).

: 27/01 (sábado). HORÁRIO : 16h (horário de Brasília).

: 16h (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

ONDE ASSISTIR BOTAFOGO X SAMPAIO CORRÊA-RJ AO VIVO

Canal Goat (YouTube)

Band (TV aberta)

BandSports (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO

BOTAFOGO: Gatito (John); Danilo Barbosa, Lucas Halter (Bastos) e Alexander Barboza (Jefferson Maciel); Victor Sá (Júnior Santos), Tchê Tchê, Marlon Freitas (Kauê) e Marçal (Hugo); Eduardo (Savarino) e Jeffinho; Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SAMPAIO CORRÊA-RJ

SAMPAIO CORRÊA-RJ: Leandro, Roberto, Índio, Thuram e Paulo Vitor, Souza, Agú e Rosado; Cabral, Abner e Max. Técnico: Silvestre dos Anjos.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BOTAFOGO E SAMPAIO CORRÊA-RJ