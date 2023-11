Botafogo x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

A Data Fifa deu ao Santos pouco menos de duas semanas para respirar após uma sequência duríssima no Brasileirão, em meio a jogos decisivos e clássicos. A volta ao campo não será menos dura, pois o risco de rebaixamento continua, mas, apesar da pressão, o time santista nutri esperanças de conseguir um bom resultado neste domingo, já que seu adversário, o ex-líder Botafogo, também está pressionado. O duelo alvinegro, válido pela 35ª rodada, está marcado para as 16 horas, no Nilton Santos.

O atacante Soteldo serviu a Venezuela na Data Fifa e voltou a treinar nesta semana, assim como Marcos Leonardo, liberado para um período de treinamentos com a seleção brasileira sub-23, em preparação para o Pré-Olímpico, marcado para janeiro. O período sem jogos serviu para recuperar o lateral-esquerdo do Dodô, que vinha atuando como zagueiro na linha de três montado por Marcelo Fernandes. Ele está recuperado de dores no joelho e deve ficar à disposição. Se ganhar, o Santos ajuda indiretamente Palmeiras e Flamengo, ambos na briga pelo título.

Em sua primeira semana de trabalho, Tiago Nunes focou em tentar recuperar a confiança dos jogadores e optou por não fazer mudanças drásticas, tanto que levou ao Castelão o time base que vinha sendo escalado por seu antecessor Lúcio Flávio, que acabou demitido após ser alçado de auxiliar a interino. Para enfrentar o Santos, o Botafogo não vai contar com o lateral-esquerdo reserva Hugo, suspenso pelo terceiro amarelo recebido após substituir o lesionado Marçal, também desfalque. Dessa forma, a posição passa a ser um problema. Tchê Tchê pode ser uma opção.

Botafogo e Santos medem forças pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

BOTAFOGO x SANTOS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

DATA : 26/11/2023 (domingo).

: 26/11/2023 (domingo). HORÁRIO : 16h (horário de Brasília).

: 16h (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio.

ONDE ASSISTIR BOTAFOGO x SANTOS AO VIVO:

Continua após a publicidade

Globo (Para todo o Brasil, exceto MG e RS).

Premiere.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO

BOTAFOGO - Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Víctor Custa e Tchê Tchê; Gabriel Pires (Danilo Barbosa), Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares (Diego Costa) e Victor Sá. Técnico: Tiago Nunes.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SANTOS

SANTOS - João Paulo; Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevyson; Rodrigo Fernández, Nonato (Dodô), Jean Lucas e Lucas Lima; Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BOTAFOGO E SANTOS: