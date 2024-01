Brasil x Equador: onde assistir, horário e escalações das equipes

Única equipe com 100% de aproveitamento no Torneio Pré-Olímpico, a seleção brasileira sub-23 pode garantir a classificação ao quadrangular final nesta segunda-feira, dia 29. Se vencer o Equador, em duelo marcado para as 17 horas (horário de Brasília), no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, o time comandado por Ramon Menezes assegura a primeira colocação do Grupo A com uma rodada de antecedência. Como as chaves têm cinco times, os equatorianos já jogaram três partidas e lideram com sete pontos, um a mais do que os brasileiros, que jogaram dois jogos e somaram seis pontos.

No caso de um empate, o Brasil também pode confirmar a classificação, mas sem garantir a liderança. Para isso, precisa que a anfitriã Venezuela não vença a Colômbia, em partida marcada para as 20 horas (de Brasília). Os venezuelanos serão os adversários dos brasileiros na rodada final. No Pré-Olímpico, as seleções estão divididas em dois grupos de cinco e os dois melhores de cada chave avançam ao quadrangular final, no qual as duas equipes que terminarem com mais pontos conquistam a vaga olímpica.

Endrick marcou em mais uma vitória do Brasil no Pré-Olímpico. Foto: Joilson Marconne/CBF

BRASIL X EQUADOR: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO PRÉ-OLÍMPICO

DATA : 29/01 (segunda-feira).

: 29/01 (segunda-feira). HORÁRIO : 17 horas (horário de Brasília).

: 17 horas (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela.

ONDE ASSISTIR BRASIL X EQUADOR AO VIVO

SporTV (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BRASIL

BRASIL: Mycael; Khellven, Michel Augusto, Arthur Chaves e Kaiki Bruno (Guilherme Biro); Andrey Santos, Alexsander, Marlon Gomes e Mauricio; John Kennedy e Endrick. Técnico: Ramon Menezes

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO EQUADOR

EQUADOR: Sebastián Guerra; Juan David Mosquera, Cristian Castro, Brayan Ceballos e Jimer Fory; Nelson Palacio, Jhojan Torres, Daniel Ruiz e Óscar Cortés; Carlos Gómez e Carlos Cortés. Técnico: Héctor Cárdenas

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BRASIL E EQUADOR

26/01 - Brasil 2 x 0 Colômbia

2 x 0 Colômbia 24/01 - Bolívia 0 x 2 Equador