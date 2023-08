Brasil não supera o nervosismo, empata com a Jamaica e é eliminado da Copa do Mundo feminina

O Brasil está eliminado da Copa do Mundo feminina de 2023. No jogo de vida ou morte contra a Jamaica, no fechamento da primeira fase do Mundial, a seleção brasileira apenas empatou em 0 a 0 e terminou sua participação com o terceiro lugar da chave. O jogo também foi a despedida de Marta em Copas. A Rainha termina sua história como a maior artilheira da competição, com 17 gols em seis edições disputadas e um vice-campeonato, perdido diante da Alemanha.

Apesar de ter a bola e controlar o ritmo da partida, a seleção de Pia Sundhage pouco fez de criativo. Errando muitos passes, mostrando nervosismo em todas as ações e sofrendo com a “cera” adversária, o Brasil sentiu a obrigação de vencer para se classificar. Isso atrapalhou demais.

Precisando vencer para se classificar para as oitavas de final, o Brasil começou o jogo no ataque, tentando pressionar a Jamaica. Apesar disso, o nervosismo era evidente e os erros de passes atrapalhavam as jogadas mais perigosas. Foi assim do começo ao fim. A Jamaica tinha uma postura tática muito bem organizada, e não precisava fazer gols, mesmo a despeito de seu treinador dizer na véspera que o time não iria apenas se defender.

Marta fez sua última partida na história das Copas do Mundo nesta quarta-feira, 2. Foto: WILLIAM WEST / AFP

A cada minuto que passava, a seleção jamaicana gostava ainda mais do marcador e tentava, muitas vezes com sucesso, tirar a velocidade do jogo, o que visivelmente incomodava as atletas do Brasil. Apostando muito pelas pontas, principalmente pelo lado esquerdo, com Tamires, Debinha e Marta, a seleção brasileira levou perigo em algumas oportunidades e fez a goleira Spencer trabalhar. Mas não teve nenhuma chance clara de gol.

A pressão aumentou no segundo tempo com a necessidade de fazer ao menos um gol. Com Bia Zaneratto no time, a seleção passou a colocar nove das dez jogadoras no campo de ataque e controlou o ritmo “alugando” na frente. Assim como fez no primeiro tempo, a seleção jamaicana se manteve travando a partida. Foi uma estratégia acertada. O Brasil que não conseguia sair dessa armadilha, em mesmo com Marta.

Na reta final, o Brasil pareceu perder as forças. Sem conseguir ser efetiva como na reta final do primeiro tempo, a seleção pouco ameaçou o gol jamaicano. No minuto final, até com a goleira Letícia na área, as brasileiras pressionaram, mas pararam na defesa e foram eliminadas. Houve muita festa das jamaicanas. As brasileiras lamentaram.

JAMAICA 0 x 0 BRASIL