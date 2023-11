O Campeonato Brasileiro chega em sua reta final com seis times sonhando com a taça. O Palmeiras está mais perto do troféu, mas a vantagem não é confortável diante de um torneio completamente incomum, com resultados surpreendentes. O Atlético-MG também mostrou sua força ao atropelar o Flamengo no Maracanã e se igualou ao time rubro-negro e ao Botafogo em número de pontos.

Grêmio e Red Bull Bragantino correm por fora e dependem de uma campanha perfeita nessa reta final para chegar ao título. As duas equipes ainda entram em campo nesta quinta-feira. Os comandados de Renato Gaúcho enfrentam o Goiás, às 19h. Às 20h30, é a vez do clube do interior paulista medir forças, em sua casa, com o Fortaleza.

De acordo com o levantamento estatístico feito pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Palmeiras continua o mais cotado para levar o troféu nacional para casa. Agora, porém, o principal concorrente do clube alviverde passa a ser o Atlético-MG, do técnico Luiz Felipe Scolari.

Endrick deixou sua marca no Allianz Parque ao inaugurar o placar para o Palmeiras diante do América-MG. Foto: Carla Carniel/ Reuters

A derrota do Flamengo para o Atlético-MG e o nono tropeço seguido do Botafogo - dessa vez com empate com o Coritiba - fizeram com que as chances de título dos rivais cariocas diminuíssem consideravelmente, segundo os cálculos da UFMG.

Chances de título do Brasileirão atualizadas

Palmeiras : 85,9% (eram 55,3%).

: 85,9% (eram 55,3%). Atlético-MG : 5,8% (eram 3,7%).

: 5,8% (eram 3,7%). Botafogo : 3,5% (eram 18,5%).

: 3,5% (eram 18,5%). Flamengo : 2,5% (eram 19,1%).

: 2,5% (eram 19,1%). Red Bull Bragantino : 1,2% (era 1,7%).

: 1,2% (era 1,7%). Grêmio: 0,96% (era 1,7%).

Chances de vaga na Libertadores 2024