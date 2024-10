Brasileirão tem Palmeiras e Botafogo com apenas 8ª e 10ª melhores médias de público; veja ranking

Outro dado que chama atenção, até o momento, é a proporção de sócios-torcedores em relação ao público geral presente nos estádios. Clubes como Criciúma (88,3%), Vitória (81,8%) e Athletico-PR (78,6%) lideram a métrica.

O Criciúma tem parceira com o Recicla Junto, projeto que nasceu em 2019 e recolhia resíduos recicláveis da torcida em troca de ingressos para os jogos. No Heriberto Hülse, estádio do time catarinense, os torcedores são conscientizados da importância do descarte correto e da reciclagem. “A torcida tem feito a sua parte na sustentabilidade, participando do recolhimento dos resíduos em todas as partidas deste ano”, afirma Augusto Freitas, CEO da Cristalcopo e idealizador do Recicla Junto.

Entre as equipes de mais tradição, a mais bem colocada no ranking é o Corinthians, com 67,4% do público presente sendo composto por sócios-torcedores. O Bahia, com 64%, completa o top-5. Jorge Duarte, gerente de marketing e esportes da Somos Young, empresa que realiza o atendimento a sócios-torcedores dos clubes, vê a alta presença dos associados nos estádios como um bom sinal, sobretudo no caso das equipes de menor expressão, em que as fontes de receitas costumam ser mais escassas.