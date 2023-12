Brasileirão: confira lista atualizada com todos os campeões

O Campeonato Brasileiro tem seu campeão de 2023 definido. O Palmeiras conquistou o troféu após uma arrancada improvável no segundo turno e ergueu seu 12º título nacional, reafirmando o clube alviverde como o time com o maior número de taças no País.

Na sequência aparecem Santos, com oito título nacionais, Corinthians e Flamengo, com sete conquistas, e o São Paulo que já ergueu a taça em seis ocasiões. O Estadão leva em consideração para esta lista as conquistas homologadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pela Justiça.

Confira lista de campeões brasileiros por clube

Palmeiras : 12 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023).

: 12 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023). Santos : 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004).

: 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004). Corinthians : 7 (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017).

: 7 (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017). Flamengo : 7 (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019 e 2020).

: 7 (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019 e 2020). São Paulo : 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008).

: 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008). Vasco : 4 (1974, 1989, 1997 e 2000).

: 4 (1974, 1989, 1997 e 2000). Fluminense : 4 (1970, 1984, 2010 e 2012).

: 4 (1970, 1984, 2010 e 2012). Cruzeiro : 4 (1966, 2003, 2013 e 2014).

: 4 (1966, 2003, 2013 e 2014). Internacional : 3 (1975, 1976 e 1979).

: 3 (1975, 1976 e 1979). Atlético-MG : 3 (1937, 1971 e 2021).

: 3 (1937, 1971 e 2021). Bahia : 2 (1959 e 1988).

: 2 (1959 e 1988). Botafogo : 2 (1968 e 1995).

: 2 (1968 e 1995). Grêmio : 2 (1981 e 1996).

: 2 (1981 e 1996). Guarani : 1 (1978).

: 1 (1978). Coritiba : 1 (1985).

: 1 (1985). Sport : 1 (1987).

: 1 (1987). Athletico-PR: 1 (2001).

Brasileirão definiu seu novo campeão na temporada 2023. Foto: Divulgação/ CBF

Total de títulos por Estado