Bruno Henrique quebra silêncio e se diz inocente sobre investigação de manipulação em jogo em 2023

O nome de Bruno Henrique tomou conta dos noticiários na terça-feira, dia 5. Na ocasião, agentes da PF cumpriram mandados de buscas e apreensão em endereços relacionados ao jogador em cinco cidades, incluindo no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, e a residência do atacante, no Rio. A assessoria de imprensa do atleta informou que não vai comentar o caso e assim o está fazendo. Já o Flamengo disse que acompanha a investigação e que não irá afastar o camisa 27. Ele começou o jogo deste domingo na reserva, mas entrou no segundo tempo no lugar de Gabigol.

Segundo a investigação, Bruno Henrique teria forçado a aplicação de cartões (um primeiro amarelo e outro seguido por um vermelho) no duelo com o Santos, em 1º de novembro de 2023, para beneficiar apostadores. A operação Spot-fixing apura possível manipulação justamente do chamado “mercado de cartões”. O nome é relacionado à prática de atividade ilegal em uma partida, mas que não se relaciona com o resultado. Até o momento, não há nenhum mandado de prisão.