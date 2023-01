Glória a Deus! Cabo Daciolo revela ter filho na base do Bragantino e diz: ‘Copa de 2026 é logo ali’

Cabo Daciolo, ex-candidato à presidência da República, surpreendeu a todos ao revelar que um de seus filhos atua na base do Red Bull Bragantino. O político publicou um vídeo do filho marcando contra o São Paulo pela MGF Cup, torneio sub-16 disputado no Paraná.

“Parabéns filhão. A Copa do Mundo de 2026 é logo ali. Força, fé, determinação, esperança e amor! Bernardo segue fazendo gols, para honra e glória de Jesus Cristo”, escreveu o político no Instagram.

Folclórico Cabo Daciolo ficou conhecido por participação nos debates dos candidatos à presidência da República em 2018. Foto: Alex Silva/Estadão

Bernardo joga como atacante e chegou à equipe de Bragança no final do ano passado para um período de avaliação, sendo incorporado ao elenco sub-17 no início do mês. O jovem atleta também acumula passagens pela base do Botafogo

Nesta quarta-feira, o jovem publicou uma foto ao lado do pai enquanto assina contrato com a equipe paulista. “Gratidão a Deus por esse momento especial”, escreveu Bernardo nas redes sociais.