Cádiz x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações

Cádiz e Real Madrid se enfrentam neste domingo, dia 26, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. Para a partida, Carlo Ancelotti não poderá contar com o brasileiro Vini Jr. O atacante sofreu uma lesão na coxa esquerda durante a última Data Fifa, enquanto defendia a seleção brasileira, e ficará fora até fevereiro. A bola vai rolar a partir das 14h30 (horário de Brasília) no estádio Nuevo Mirandilla.

Com a ausência do camisa 7, Rodrygo surge como uma das esperanças para garantir a vitória. Além disso, também há a expectativa de que Jude Bellingham retorne à equipe. Destaque do time nesta temporada, o meio-campista inglês sofreu uma luxação no ombro esquerdo durante o confronto com o Rayo Vallecano, no último dia 5 de novembro.

Na segunda posição, o Real Madrid pode assumir o topo da tabela caso o líder Girona tropece diante do Athletic Bilbao. Os merengues entrarão em campo neste fim de semana embalados por uma sequência de sete jogos invictos na competição, enquanto o Cádiz não vence há oito partidas.

Cádiz recebe o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. Foto: Arte/ Estadão

CÁDIZ X REAL MADRID: DATA, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 26/11 (domingo).

26/11 (domingo). HORÁRIO: 14h30 (de Brasília).

14h30 (de Brasília). LOCAL: Estádio Nuevo Mirandilla, em Cádiz, Espanha.

ONDE ASSISTIR A CÁDIZ X REAL MADRID AO VIVO

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE CÁDIZ E REAL MADRID

CÁDIZ - Ledesma; Carcelén, Chust, Hernández e Pires; Sobrino, Escalante, Alcaraz e Alejo; Machís e Roger. Técnico: Sergio González.

- Ledesma; Carcelén, Chust, Hernández e Pires; Sobrino, Escalante, Alcaraz e Alejo; Machís e Roger. Sergio González. REAL MADRID - Lunin; Dani Carvajal, Alaba e Mendy; Valverde, Toni Kross, Modric e Bellingham; Rodrygo e Joselu. Técnico: Carlo Ancelotti.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CÁDIZ E REAL MADRID