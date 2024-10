Camisa preta cai nas graças de elenco do Corinthians; veja retrospecto do time com o uniforme

O torcedor mais atento do Corinthians pode ter notado uma mudanças nos dois últimos jogos da equipe no Campeonato Brasileiro. Diferentemente do clássico uniforme branco, titular, a equipe de Ramón Díaz entrou em campo com a camisa reserva, preta, para encarar Athletico-PR e Internacional, mesmo que os duelos tenham acontecido na Neo Química Arena, em que foi mandante.

Isso se deve a uma soma de fatores, mas em especial porque jogadores, comissão técnica e a direção caíram nas graças do uniforme, lançado em maio deste ano, em duelo com o Fortaleza, na Neo Química Arena. “Nossa história é uma página em preto” foi o lema adotado pela Nike, patrocinadora esportiva, e pelo clube na divulgação do novo uniforme.

Além dos três jogos já citados, o Corinthians utilizou o uniforme preto contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro, e Grêmio, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No retrospecto desses cinco jogos, o Corinthians está invicto: foram duas vitórias e três empates, com um aproveitamento de 60% dos pontos somados. Nesse período, o Corinthians foi às redes nove vezes, mas foi vazado em cinco oportunidades. Números favoráveis para os mais supersticiosos.

Elenco e comissão técnica aprovaram camisa 2 lançada pelo clube para esta temporada. Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

O uniforme preto do Corinthians nesta temporada adota uma tecnologia blackout. Nos jogos em que a equipe o utiliza, os patrocinadores também entram com logos pretos, mas contam com uma tecnologia especial, que destaca suas marcas diante de certos ângulos de luminosidade, especialmente com o disparo de flashes. A camisa branca não foi descartada neste ano, mesmo que tenha sido deixada de lado pelo clube nos dois últimos jogos. O Estadão apurou que neste domingo, pelo duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil com o Flamengo, o Corinthians irá utilizar seu uniforme número 1, clássico, e que foi adotado na maioria das partidas nesta temporada.

Uniformes do Corinthians já causaram problemas neste ano

Em setembro, duelo entre Botafogo e Corinthians, no estádio Nilton Santos teve uma confusão nos uniformes adotados pela equipe. Na ocasião, Marlon Freitas e Ángel Romero, capitães das equipes, respectivamente, notaram um problema para o jogo: os uniformes alvinegros escolhidos pelos clubes eram semelhantes. Ambos adotaram a camisa 1 para o duelo no Rio, mas estes tinham semelhanças entre si.

A reclamação dos capitães, como apontou o árbitro Anderson Daronco em súmula, levou a um atraso de quatro minutos para o início da partida. O roupeiro do Corinthians chegou a entrar no campo com um novo kit de uniformes para os titulares, mas Daronco optou em iniciar a partida, após novo acordo entre os capitães. Para o segundo tempo, o Corinthians voltou com seu segundo uniforme (preto) e o Botafogo veio com calções branco.

Para partidas entre Botafogo e Corinthians, os clubes costumam utilizar a camisa 1 sem grandes problemas. Por ter um uniforme alvinegro listrado, com a cor preta como majoritária, não há confusão do uniforme do Botafogo com o do rival paulista, que adota o branco em sua camisa principal. Neste ano, no entanto, a camisa 1 do Corinthians conta com detalhes em preto, enquanto o branco foi adotado como principal do clube carioca na camisa listrada.