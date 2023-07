Canadá feminino faz acordo provisório por pagamento igualitário, mas premiação vai para os homens

Após meses de cobrança e negociações, a seleção canadense feminina finalmente conseguiu costurar um acordo com a Federação Canadense de Futebol em relação aos pagamentos do ano de 2023. O novo trato, que tem caráter provisório, garante que as atletas receberão a mesma quantidade de dinheiro acordada com a equipe masculina.

Há, no entanto, alguns pormenores. Parte do prêmio que a seleção feminina receberá por sua participação na Copa do Mundo será destinado a pagar os salários atrasados da equipe masculina. O time masculino ainda não recebeu os valores de sua participação no Mundial do Catar e está há cerca de oito meses tentando negociar com a Federação.

A canadense Christine Sinclair, um dos símbolos da seleção, durante partida contra Nigéria pela Copa do Mundo de 2023. Foto: Victoria Adkins/AP Photo

Os jogadores, no entanto, criticaram a postura da Federação durante as negociações e chegaram a afirmar a organização do país está usando a seleção feminina para alcançar um acordo que a beneficie. As atletas comemoram a decisão de pagamento igualitário, mas se mostraram igualmente insatisfeitas com alguns termos.

Em nota divulgada em suas redes sociais, a seleção canadense feminina afirmou que continuará lutando por um acordo melhor. “Fomos forçadas a escolher entre receber uma parte das recompensas do sucesso de nossas equipes nas Copas ou o mesmo pagamento e tratamento que a seleção masculina. É uma escolha que não deveríamos ter que fazer.”

“Isto ainda não acabou. Nós e a seleção masculina continuamos comprometidos em encontrar uma solução de longo prazo que forneça tratamento justo e igualitário às nossas seleções, bem como investimento no futuro do futebol canadense, mas, por enquanto, nossa equipe só quer se concentrar no futebol.”

Com 4 pontos, o Canadá está em segundo lugar do Grupo B e disputa uma vaga nas oitavas de final do Mundial. O jogo decisivo do time será contra a anfitriã Austrália na próxima segunda-feira, dia 31, às 7h (horário de Brasília).