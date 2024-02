Conforme o jornal inglês The Telegraph, a Ifab até avalia que o protocolo precisa ser refinado antes de ser aplicado em níveis mais altos do esporte. Entretanto, o jornal havia antecipado que a experiência no futebol profissional começaria na próxima temporada europeia, que inicia no segundo semestre de 2024. Além disso, foi detalhado que a Football Association, entidade do futebol inglês foi voluntária para testes na FA Cup, tanto futebol masculino, quanto do feminino. A Fifa, no entanto, negou a implementação em nível profissional. A entidade definiu que a possibilidade é prematura.

“A Fifa deseja esclarecer que os relatos do chamado ‘cartão azul’ nos níveis de elite do futebol são incorretos e prematuros. Quaisquer testes desse tipo, se implementados, devem limitar-se a testes de forma responsável em níveis inferiores, uma posição que a Fifa pretende reiterar quando este item da agenda for discutido na Assembleia Geral do Ifab em 1º de março”, diz a nota publicada nas redes sociais da entidade.