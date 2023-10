Casimiro comenta críticas à cobertura do Pan na Cazé TV e reconhece erros: ‘Fiquei incomodado’

Casimiro Miguel, streamer e nome forte da Cazé TV, comentou as críticas que o canal vem recebendo nas redes sociais pela cobertura dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Sem exibição em TV aberta, o evento está sendo transmitido nos canais da Twitch e Youtube da plataforma, mas não tem agradado aos fãs de esportes olímpicos tanto pela escolha das modalidades transmitidas quanto pelo estilo de trabalho dos profissionais envolvidos.

“O Pan é um evento muito variado. Aí a gente tem de encontrar o meio-termo entre a galhofa, o entretenimento, a brincadeira e a informação. Para o público geral, a tia que está em casa, ela está adorando. Mas a galera que acompanha o esporte olímpico fica chateada”, admitiu Casimiro, em live nesta segunda-feira, dia 23. O Pan de Santiago vai até o dia 5 de novembro.

Casimiro em live Foto: Reprodução/Twitch @casimito

As competições do Pan são exibidas na Cazé TV durante uma transmissão ao vivo intitulada “Superlive”. O canal colocou ex-atletas como comentaristas, mas alguns deles analisam modalidades que não são de sua especialidade. É o caso do surfista Pedro Scooby, que comentou as disputas no skate. Casimiro reconheceu que o ideal seria ter um comentarista para cada esporte, mas afirmou não ser possível.

“Fiquei incomodado quando foi para o beisebol e a gente não sabia o que estava acontecendo. É uma m...”, disse. “A gente recolheu todos os feedbacks. Não ignoramos, nós concordamos. Estamos tentando melhorar”, completou Casimiro.

Os Jogos Pan-Americanos também têm exibição pelo Canal Olímpico do Brasil no YouTube e no PanAm Sports Channel. A competição vai até o dia 5 de novembro e dá 21 vagas diretas à Olimpíada de Paris. O Brasil já levou seis medalhas de ouro, 11 de prata e dez de bronze, subindo ao pódio com nomes importantes do esporte nacional, como Rebeca Andrade e Rayssa Leal.