Champions League: Mbappé comanda vitória do PSG; Lazio derrota o Bayern

Contando com uma grande atuação no segundo tempo do atacante Mbappé, o Paris Saint-Germain venceu a Real Sociedad por 2 a 0, nesta quarta-feira, e abriu a fase das oitavas de final da Champions League, com uma importante vitória.

O resultado dá a vantagem da equipe parisiense poder perder até por um gol de diferença na partida de volta. O segundo confronto está marcado para o dia 5 de março no estádio Municipal de Anoeta, na Espanha.

Mbappé anota e ajuda PSG a derrotar a Real Sociedad em Paris. Foto: Miguel Medina/AFP

PUBLICIDADE O jogo deu a falsa impressão de que o Paris Saint-Germain atropelaria o rival. Logo aos cinco minutos em um chute cruzado de Mbappé, o time francês quase abriu o marcador. No entanto, o que se viu nos primeiros 45 minutos foi um jogo de poucas chances de ataque. Diante da apatia dos donos da casa, a equipe espanhola conseguiu encaixar a marcação e equilibrou o confronto, e anulou o camisa 7 francês. Nos acréscimos quase veio o castigo. O PSG deu espaços em sua defesa, permitiu o avanço da Real Sociedad e quase viu o time visitante balançar a rede. Merino, em belo chute, carimbou a trave de Donnarumma.

Na volta para o segundo tempo, o PSG voltou mais focado, pressionou o adversário com mais intensidade, e viu seu principal jogador aparecer para abrir o placar. Dembelé bateu escanteio da direita, Marquinhos desviou de cabeça e Mbappé fechou pela esquerda para fazer 1 a 0 aos 13 minutos.

O gol despertou o bom futebol do astro francês, que passou a desequilibrar. Ora como articulador, ora como finalizador, ele passou a fazer a diferença. Aos 18 minutos, ele acertou o travessão da Real Sociedad após se livrar da marcação.

A Real Sociedad adiantou a marcação para tentar o empate, e a estratégia custou caro. Em uma bela assistência de Fabian Ruiz, Barcola recebeu pela esquerda e partiu para a jogada individual. Ele passou pelo marcador, invadiu a área, e tocou na saída do goleiro para fazer 2 a 0, aos 24 minutos. A partir daí, o PSG administrou a vantagem e tocou a bola até o apito final garantindo o 2 a 0 no jogo de ida das oitavas de final.

Lazio ganha, mas dá sobrevida ao Bayern

Lazio e Bayern também abriram a fase de oitavas de final da Champions League nesta quarta-feira, no estádio Olímpico de Roma. Apesar de favorito, o time alemão teve que amargar a derrota de 1 a 0. O confronto de volta está marcado para o dia 5 de março, em Munique.

Ciro Immobile comemora o gol da vitória da Lazio sobre o Bayern, em Roma. Foto: Alfredo Falcone/ AP

O gol da vitória foi anotado no segundo tempo. Upamecano pisou no tornozelo de Isaksen na área e o juiz marcou penalidade. Immobile ficou encarregado da cobrança e abriu o placar aos 23 minutos, para a alegria da torcida da Lazio no estádio Olímpico de Roma. O gol deu mais vigor aos donos da casa que aumentaram a pressão para tentar aumentar a vantagem.

Com um a menos, Upamericano foi expulso, o Bayern teve mais dificuldade de buscar uma reação, atacou de forma desordenada e teve que se contentar com a derrota de 1 a 0 para a Lazio fora de casa.