Chelsea x Crystal Palace: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Stamford Bridge será o palco do confronto entre Chelsea e Crystal Palace nesta quarta-feira, dia 27, às 16h30 (horário de Brasília), válido pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. Após a derrota para o Wolverhampton, os Blues entram em campo com 22 pontos, ocupando a décima posição na tabela. Além disso, o técnico Mauricio Pochettino terá os desfalques de Palmer e Sterling, ambos suspensos.

A situação do Crystal Palace é ainda mais delicada. No 15º lugar na tabela, equipe londrina não conquista uma vitória há sete jogos, aumentando a pressão, e corre o risco de se aproximar da zona de rebaixamento da Premier League em caso de mais um revés.

CHELSEA X CRYSTAL PALACE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO INGLÊS

DATA: 27/12 (quarta-feira).

27/12 (quarta-feira). HORÁRIO: 16h30 (horário de Brasília).

16h30 (horário de Brasília). LOCAL: Stamford Bridge, em Londres (ING).

ONDE ASSISTIR CHELSEA X CRYSTAL PALACE AO VIVO

ESPN (TV fechada).

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE CHELSEA E CRYSTAL PALACE

CHELSEA: Petrovic; Gusto, Badiashile, Disasi e Colwill; Gallagher, Caicedo e Enzo Fernández; Broja, Jackson e Mudryk. Técnico: Mauricio Pochettino.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CHELSEA E CRYSTAL PALACE