Colônia x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalação das equipes

Vice-líder do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique tem mais um capítulo em sua perseguição ao Bayer Leverkusen nesta sexta-feira, dia 24. Fora de casa, a equipe, liderada pelo artilheiro Harry Kane nesta temporada, encara o Colônia, vice-lanterna da Bundesliga, no RheinEnergie Stadion. A partida acontece às 16h30 (horário de Brasília).

Invicto, o Bayern já soma cinco vitórias consecutivas no Campeonato Alemão – os únicos empates até aqui foram contra o Bayer Leverkusen e o RB Leipzig. O time, comandado por Thomas Tuchel, tenta usar o bom momento no ano para continuar com a boa fase e assumir a liderança da competição, em caso de derrota do Bayer no confronto com o Werder Bremen neste sábado.

Colônia e Bayern de Munique se enfrentam pelo Campeonato Alemão. Foto: Arte/Estadão

COLÔNIA X BAYERN DE MUNIQUE: TUDO SOBRE O JOGO PELO CAMPEONATO ALEMÃO

DATA : 24/11 (sexta-feira).

: 24/11 (sexta-feira). HORÁRIO : 16h30 (horário de Brasília).

: 16h30 (horário de Brasília). LOCAL: RheinEnergieStadion, em Colônia, Alemanha.

ONDE ASSISTIR COLÔNIA X BAYERN DE MUNIQUE AO VIVO

SporTV;

Canal GOAT;

OneFootball.

ESCALAÇÕES DE COLÔNIA E BAYERN DE MUNIQUE

COLÔNIA : Schwäbe; Carstensen, Hubers, Chabot e Heintz; Martel e Kainz; Waldschmidt, Uth e Maina; Selke. Técnico : Steffen Baumgart.

: Schwäbe; Carstensen, Hubers, Chabot e Heintz; Martel e Kainz; Waldschmidt, Uth e Maina; Selke. : Steffen Baumgart. BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim e Davies; Laimer e Goretzka; Sané, Muller e Gnabry; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE COLÔNIA E BAYERN DE MUNIQUE