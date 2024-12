Comentarista Roger Flores manda recado para Guilherme Arana e diz: ‘Você incitou a violência’

O comentarista Roger Flores deu uma resposta para o lateral-esquerdo do Atlético-MG, Guilherme Arana. O jogador do time mineiro provocou o ex-atleta em outubro, depois da semifinal da Copa do Brasil, quando o Atlético-MG eliminou o Vasco.

Na ocasião, Arana, que não tinha gostado de críticas feitas por Roger Flores, postou uma mensagem nas redes sociais. “Roger Flores, continue falando m... que vou chamar o Lúcio para te dar outro cacete”, postou Guilherme Arana.

Roger Flores pediu uma reflexão para o lateral do Atlético-MG, Guilherme Arana. Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

PUBLICIDADE O lateral do Atlético-MG mencionou o ex-zagueiro Lúcio, lembrando do episódio no qual o ex-defensor deu uma cabeçada em Roger Flores, quando ambos atuavam com a camisa da seleção brasileira. Depois da derrota do Atlético-MG para o Botafogo no último sábado, na decisão da Copa Libertadores da América, Guilherme Arana recebeu muitas críticas de torcedores da equipe mineira. Além disso, a esposa de Arana relatou ter sofrido ameaças.

Roger Flores se solidarizou com o lateral do Atlético-MG diante desse contexto, condenando as ameaças. Mas mandou um recado para o jogador e lembrou do episódio que ocorreu após a semifinal da Copa do Brasil.

“Eu não sou muito disso. Tenho o maior respeito por todos os atletas, a maior admiração por todos os atletas. Até porque fui um e sei o sacrifício que todos fazem para chegar no alto nível. Esse recado é para um cara que está em altíssimo nível, joga muita bola e não tem a necessidade de fazer o que fez. É o Guilherme Arana, do Atlético”, disse Roger Flores durante o programa Boleiragem, do SporTV.

“Hoje, ele (Arana) sofreu ataques nas redes sociais. Isso não pode acontecer. Os torcedores têm o direito de fazer críticas, mas ir numa rede social direta, particular de atleta e atacar com xingamentos e ameaças não cabe. Me solidarizo com o Arana em relação a esses tipos de ataques. Ele postou falando isso, né? ‘Poxa, agora não sirvo para nada’. Porém, Arana, você fez isso comigo depois de uma semifinal de Copa do Brasil entre Vasco e Atlético”, lembrou Roger.

Roger Flores defendeu o seu papel como comentarista e pediu uma reflexão para Arana. “Eu te elogiei muito mais vezes do que critiquei. Provavelmente, por pilha de um ou outro, por um amigo aqui e outro ali, porque você não assistiu, estava em campo, você posta citando o meu nome. Não sei se para fazer graça para a torcida, por causa da rivalidade entre Cruzeiro e Atlético. ‘Vou chamar fulano de tal para te pegar’, incitando a violência. Tenho certeza que foi uma brincadeira, mas uma brincadeira de mau gosto”, criticou.

“Você incita outra pessoa a ir na rede social. A minha nem tanto, porque é tudo bloqueado. Não faz diferença. Mas você incitou a violência para com outra pessoa. Hoje, está sentindo na pele esses mesmos torcedores que você fez graça para xingarem outra pessoa, estão te xingando, te cobrando, o que acho muito errado. As atitudes, quando você faz com outra pessoa, podem voltar para você”, complementou Roger Flores.