Nos primeiros 90 minutos da decisão da Copa do Brasil, deu Flamengo. Com dois gols de Gabigol, que não marcava desde junho, o time rubro-negro largou na frente do Atlético Mineiro na final do torneio eliminatório nacional. Alan Kardec descontou para os visitantes e o placar fechou em 3 a 1.

Com mais de 60 mil pessoas no Maracanã, Gabriel Barbosa desencantou após meses sem marcar. O camisa 99, que mais esteve envolvido em polêmicas recentemente, carimbou mais uma vez seu nome na história do Flamengo como um dos jogadores mais decisivos da história do clube. Ao todo, são 16 gols em 18 finais na carreira.

Confira os memes da vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Atlético-MG na Copa do Brasil Foto: Reprodução/TV Globo

Para o Atlético, resta sacodir a poeira e lotar a Arena MRV no duelo de volta, que acontece no próximo domingo. A derrota no Rio rendeu postagens bem humoradas nas redes sociais.