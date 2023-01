As 72 partidas da Copa do Nordeste 2023 terão transmissão do Nosso Futebol, novo canal por assinatura no formato pay-per-view dentro das operadas Claro e Sky. As dez partidas por rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, além dos principais jogos de quatro estaduais (Alagoano, Cearense, Goiano e Pernambucano), também estarão disponíveis no canal, que entrou recentemente no mercado de transmissões esportivas.

O Nosso Futebol assinou um contrato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para transmissão das próximas três edições da Copa do Nordeste, entre 2023 e 2025. A tradicional competição começará no dia 21 de janeiro e reúne 16 clubes divididos em dois grupos de oito times. Os dois jogos da decisão estão marcados para 19 de abril e 5 de maio. O atual campeão é o Fortaleza, que derrotou o Sport na final de 2022. O regulamento é o mesmo do ano passado, com confrontos contra os oito rivais da outra chave. Os quatro melhores de cada grupo avançam às quartas de final.

O Nosso Futebol também exibirá todas as 10 partidas da Série C do Brasileirão por rodada nesta temporada em parceria de sublicenciamento com a plataforma de streaming DAZN. O acordo entre as empresas é válido até 2025. Há planos de expansão de parcerias para as transmissões dos campeonatos.

O canal terá os narradores Luiz Alano, Leandro Mamute, Felipe Santos, Rodrigo Vianna, Diego Marques, Marcelo Barros e Gonçalo Luiz, além dos comentaristas Felipe Rolim, Rafael Oliveira, Fernando Graziani, Matheus Raymundo, Cleber Grabauska, Amanda Viana, Felipe Tricate, André Garone e Charlene Araújo.

Atual campeão da Copa do Nordeste é o Fortaleza

Copa do Nordeste e estaduais: como e onde assistir ao Nosso Futebol

- Copa do Nordeste

Claro: canais Nosso Futebol Copa do Nordeste 1 (215 - 715) e Nosso Futebol Copa do Nordeste 2 (216 - 716). Disponível em todo o Brasil por R$14,90 por mês. A partir de R$69,90 mensais, a Claro tv+ é um serviço que soma TV e streaming em um só aplicativo e também pode estar aliado ao plano móvel e de banda larga da operadora.

SKY e DGO: Na SKY os assinantes conferem a transmissão nos canais 227 e 228 em SD e 627 e 628 em HD. Já na DGO, estarão disponíveis dois canais ao vivo para a Copa do Nordeste.

Pós-pago: Mensal: R$14,90 | Temporada: R$44,90

Planos Pré-pago: a partir de R$14,90/Recarga 30 dias DGO: R$14,90 mensal

- Estaduais

Na Claro, o sinal estará aberto nos canais Nosso Futebol 3 (217 - 717) e Nosso Futebol 4 (218 - 718), até o dia 22 de janeiro, para os jogos dos estaduais de Alagoas, Ceará, Goiás e Pernambuco. A abertura é para clientes TV, Banda Larga e Móvel. A partir desta data, o valor é R$19,90 mensais.

O Nosso Futebol poderá ser adquirido nos canais de atendimento da SKY e da DGO. Na SKY, os assinantes conferem a transmissão dos campeonatos estaduais nos canais 220, 221 e 222 em SD e 620, 621 e 622 em HD. C. Já na DGO, estarão disponíveis três canais ao vivo para os estaduais.

Planos Pós-pago: R$49,90/Temporada e R$19,90/Mensal

Planos Pré-pago: R$19,90/Recarga 30 dias

DGO: R$14,90 mensal

Confira os campeões da Copa do Nordeste:

Tetracampeões

Vitória - 1997, 1999, 2003 e 2010

Bahia - 2001, 2002, 2017 e 2021

Tricampeão

Sport - 1994, 2000 e 2014

Bicampeões

Fortaleza - 2019 e 2022

Ceará - 2015 e 2020

Campeões

América-RN - 1998

Campinense - 2013

Santa Cruz - 2016