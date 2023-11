Corinthians 1 x 5 Bahia: veja memes, principais lances e gols do vexame alvinegro

O Corinthians perdeu por 5 a 1 para o Bahia na noite desta sexta-feira, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Thaciano (2), Cauly, Ademir e Rezende marcaram os gols tricolores em Itaquera, enquanto Renato Augusto fez o de honra para o time alvinegro.

O placar histórico - que igualou a pior derrota em Itaquera desde a sua inauguração - também revoltou quem foi ao estádio. Depois de apoiar o time os 90 minutos, a torcida se revoltou no fim do jogo com duras cobranças, invasão do gramado e até ameaça aos jogadores. Os atletas do Bahia foram retirados rapidamente de campo e Thaciano, autor de dois gols na partida, deixou de dar entrevista por segurança. O técnico Rogério Ceni, do Bahia, deu apoio as jogadores corintianos no túnel que dá acesso aos vestiários, abraçando alguns jogadores, como o goleiro Cássio e o lateral Fagner.

Thaciano comemora o último gol marcado em Itaquera. Foto: Felipe Oliveira/ EC Bahia

Muitos torcedores deixaram o estádio antes do apito final, as torcidas organizadas permaneceram mais tempo nas arquibancadas entoando cânticos contra a diretoria e os jogadores. “Fora todo mundo, diretoria omissa e elenco vagabundo”.

Nas redes sociais, torcedores e rivais não perdoaram a péssima atuação e consequente vexame do Corinthians em casa. Confira os principais memes:

