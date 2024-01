Corinthians exibe nome de antigo patrocinador em uniformes de treino; entenda

Um detalhe não passou despercebido dos torcedores e da imprensa durante a apresentação de Diego Palacios no Corinthians, nesta quarta-feira. O lateral-esquerdo equatoriano chegou para falar com os jornalistas vestindo uma camisa de treino com o nome da casa de apostas Pixbet, antigo patrocinador do clube, na região do omoplata. No sábado, o presidente Augusto Melo anunciou um acordo de patrocínio máster com a Vai de Bet, empresa concorrente, pelo valor recorde de R$ 320 milhões.

Segundo apurou o Estadão, os jogadores do elenco corintiano ainda estão usando material de treino com o nome do antigo patrocinador porque o clube ainda aguarda a chegada dos novos kits com o nome da Vai de Bet estampado. Durante a apresentação de Diego Palacios, o jogador recebe a camisa oficial do clube, esta com o nome do atual patrocinador. O backdrop exibido ao fundo na apresentação também estava atualizado.

A Vai de Bet se comprometeu a pagar o valor da multa rescisória do Corinthians com a Pixbet, estipulada em R$ 20 milhões, para ser a nova patrocinadora do time do Parque São Jorge. Por contrato, não há a possibilidade de duas empresas concorrentes apoiarem o clube. O aporte da Vai de Bet no Corinthians será o maior de um patrocínio máster de uma equipe no País, pagando R$ 120 milhões por ano ao longo de três temporadas.

Diego Palacios apareceu na apresentação com camisa de treino do Corinthians com nome da Pixbet, antiga patrocinadora. Foto: Reprodução/TV Corinthians

O Corinthians está em busca de novas fontes de receita para conseguir manter um investimento alto no futebol e ao mesmo tempo em que paga dívidas. O presidente Augusto Melo contratou uma empresa de auditoria, a Ernst & Young, para analisar a real situação financeira do clube.

Palacios recebeu camisa do logo da Vai de Bet na apresentação. Foto: Divulgação/Corinthians

Diego Palacios, que estava nos LA Galaxy, dos Estados Unidos, é o terceiro reforço do Corinthians para a temporada 2024 e chegou sem custos ao clube. A diretoria já anunciou também o volante Raniele, ex-Cuiabá, e o meia-atacante Rodrigo Garro, que atuava pelo Talleres, da Argentina. Hugo, lateral-esquerdo ex-Goiás, assinou pré-contrato no ano passado e também poderá ser anunciado em breve. O clube negocia, ainda, com o zagueiro Félix Torres, jogador do Santos Laguna, do México, e da seleção equatoriana.